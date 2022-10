Religion : Des poupées gonflables devant le principal lieu saint bouddhiste de Birmanie

Deux poupées gonflables ont été transportées pour des «incantations rituelles» tout près de la pagode Swedagon, à Rangoun, le principal lieu saint de Birmanie.

Deux poupées gonflables ont été transportées pour des «incantations rituelles» tout près de la pagode Swedagon, à Rangoun, le principal lieu saint de Birmanie, ce qui engendrera des poursuites pour «diffamation de la religion bouddhiste», selon le ministère birman des Affaires religieuses.

Huit personnes ont tenté samedi de pénétrer avec ces jouets sexuels au sein de la pagode dorée, le premier centre religieux de Birmanie qui domine la capitale commerciale et contient, selon la légende, des cheveux de Bouddha, a rapporté lundi un média d'État. Elles en ont été empêchées par des gardes et ont déambulé autour du site avant de s'installer sur le parking où elles ont commencé des «incantations rituelles», selon le journal Global New Light of Myanmar.

Poursuivi pour «diffamation de la religion bouddhiste»

Les poupées gonflables, coiffées de diadèmes et revêtues de robes traditionnelles, avaient les paumes serrées en geste de prière, des fruits et des fleurs déposées en offrandes devant elles, peut-on voir sur des photos publiées par le journal. Les deux personnages avaient été habillés comme des gardiens spirituels généralement vénérés pour apporter protection et chance, selon des informations locales.

«Alors que (les individus) effectuaient leurs incantations rituelles, le personnel de sécurité de la pagode les a appelés pour les interroger et a débarrassé des poupées l'enceinte de la pagode», ajoute le Global New Light of Myanmar. Le groupe sera poursuivi «pour diffamation de la religion bouddhiste», a prévenu le ministère birman des Affaires religieuses dans un communiqué publié par le média d'État.

Des internautes ont condamné ce comportement. «C'est très grossier d'agir ainsi à Shwedagon, car c'est un lieu saint», a écrit l'un d'eux.

