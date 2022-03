Assaut du Capitole : Des poursuites en vue pour des proches de Trump

La commission parlementaire chargée d’enquêter sur l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain s’apprêtait lundi à recommander des poursuites pénales contre des proches de Donald Trump.

Plus de 20 messages

Peter Navarro, quant à lui, «n’a pas fait mystère de son rôle dans les manœuvres visant à renverser les résultats de l’élection de 2020 et a même évoqué le soutien de l’ancien président à ces projets», avait souligné le chef de l’enquête parlementaire, le démocrate Bennie Thompson. Si les élus recommandent bien des poursuites pénales contre Dan Scavino et Peter Navarro, il reviendra à des procureurs fédéraux de décider ou non d’inculper les deux hommes pour «tentative d’entrave à une enquête du Congrès».

La commission doit se réunir à 19h30 (1h30 au Luxembourg) et certains de ses membres pourraient également demander à Virginia Thomas, militante conservatrice et épouse du juge de la Cour suprême Clarence Thomas, de témoigner. Le Washington Post a révélé la semaine dernière que Mme Thomas avait envoyé plus de 20 messages entre novembre 2020 et janvier 2021 à Mark Meadows, chef de cabinet de Donald Trump, l’implorant de bloquer la victoire de Joe Biden à l’élection.