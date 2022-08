Au Luxembourg: Des premiers contacts «constructifs» avant la tripartite

Xavier Bettel et trois autres membres du gouvernement ont entendu jeudi les syndicats, puis le patronat.

«Il ne s’agissait pas encore de négociations, mais d’échanges sur la situation», relevait jeudi Nora Back, présidente de l’OGBL, après la réunion avec le gouvernement. Reste que les grandes manœuvres sociales se préparent, puisque le gouvernement a rencontré les responsables des principaux syndicats, puis du patronat, dans le but de préparer la prochaine tripartite. Celle-ci doit intervenir à l’automne, en amont de l’indexation des salaires, attendue par le Statec pour le quatrième trimestre.

Les participants ont prévu se discuter «autour de quatre grands chapitres: l’inflation, les finances publiques, les données économiques et la crise énergétique», reprend Nora Back. «Le gouvernement fera tout pour soutenir le pouvoir d’achat, les emplois et le bien-être dans notre pays», a déclaré en écho le Premier ministre Xavier Bettel sur Twitter. Mais il était encore trop tôt pour évoquer des revendications précises, bien que l’OGBL et la CGFP, dans un communiqué, aient rappelé leur attachement à l’index, dont la tranche de juillet a été reportée à l’an prochain.