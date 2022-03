Aux Etats-Unis – Des prénoms inspirés par des armes à feu

Aux États-Unis : Des prénoms inspirés par des armes à feu

Colt, Gunner, Magnum ou Wesson: les marques les plus connues d'armement inspirent de nombreux parents américains qui sont de plus en plus nombreux à suivre la mode.

L'information est rapportée par Courrier international, qui cite The Baby Name Wizard, une plateforme dévolue aux prénoms d'enfants. La hausse moyenne depuis 2002 a été de plus de 500%, indique le site. Par exemple, en 2012, 955 Colt sont nés contre 194 dix ans plus tôt.

Certains prénoms se sont même substitués à d'autres plus traditionnels, comme Gunner qui remplace petit à petit Gunnar. Le site d’information The Daily Beast, estime quant à lui que cette évolution en dit long sur la société, indiquant que ces mots sont souvent employés, par exemple dans les informations diffusées à la télévision.