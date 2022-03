Scandale au Vietnam : Des préservatifs usagés, nettoyés... et revendus

La police vietnamienne a mis la main, dans un entrepôt, sur 345 000 préservatifs usagés destinés à être revendus comme neufs. Une information effrayante.

La propriétaire de l'entrepôt, une femme de 34 ans, a avoué avoir reçu la «marchandise» d'une personne inconnue. Ces préservatifs devaient ensuite être bouillis, séchés et reformés à l'aide d'un phallus en bois. Puis remis dans le commerce. La police ignore combien de préservatifs ont d'ores et déjà pu être revendus via ce procédé. Entendue dans l'enquête, la suspecte affirme avoir reçu 0,17 dollar pour chaque kilogramme de préservatifs recyclés.