Inflation de 9,3% en septembre : Des prix jamais vus depuis 30 ans au Portugal

Les prix à la consommation au Portugal ont continué de progresser en septembre, avec une hausse de 9,3% sur un an, la plus forte depuis octobre 1992, a annoncé jeudi l'Institut national des statistiques (Ine). En août, la hausse des prix avait connu un ralentissement et s'était établie à 8,9% en glissement annuel. L'inflation continue à être liée à l'augmentation des prix des produits énergétiques, qui ont bondi de 22,2% le mois dernier, selon l'Ine.