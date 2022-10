Aux Etats-Unis: Des proches de Trump n'ont pas rendu des documents officiels

Aux États-Unis : Des proches de Trump n'ont pas rendu des documents officiels

Getty Images via AFP

Préserver les documents officiels gouvernementaux

Une loi de 1978 oblige tout président américain à transmettre l’ensemble de ses e-mails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. En janvier, Donald Trump a remis quinze cartons. Après les avoir examinés, la police fédérale a estimé qu’il en conservait probablement d’autres à Mar-a-Lago, sa luxueuse résidence en Floride. Des agents du FBI s’y sont rendus une première fois en juin et ont acquis la conviction que tous les documents ne leur avaient pas été remis.

Le 8 août, ils y ont mené une perquisition spectaculaire, sur la base d’un mandat pour «rétention de documents classifiés» et «entrave à une enquête fédérale», et ont saisi une trentaine d’autres boîtes. Donald Trump se dit «persécuté» politiquement et assure que les milliers de documents saisis sont personnels ou déclassifiés.