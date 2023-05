A Luxembourg-Ville: Des projets pour redonner vie au secteur de la gare

Gros chantiers, Covid, réputation d'insécurité… Le secteur de la gare de Luxembourg a souffert ces dernières années, et le rideau de certaines boutiques du secteur est resté fermé. La Ville de Luxembourg dit vouloir «revitaliser» les lieux et «renouer avec l'attractivité commerciale de l'hypercentre gare». À ce titre, un pop-up store avec plusieurs boutiques va s'installer au 15, avenue de la Gare, dans le vaste espace commercial déserté par H&M, il y a environ deux ans.

La place de la Gare à refaire

Pour le pop-up store du 15, avenue de la Gare, la Ville attend des candidats dans les domaines du vêtement, des bijoux et accessoires, équipements, services et loisirs, art, photographie ou encore de l'alimentation sèche emballée. Le site ne prendra pas de projets de restauration. Les projets retenus s'installeront pour six mois renouvelables de trois mois supplémentaires et paieront entre 650 et 2 250 euros de loyer mensuel, en fonction de la surface attribuée, plus un forfait général pour les charges.