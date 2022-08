Dr Sex: «Dès qu'on s'embrasse, il veut aller plus loin!»

Jeanne se sent oppressée par son petit ami. Pour compliquer les choses, elle ne ressent pas vraiment d'attirance envers lui et n'a donc pas envie de lui. Que faire?

À chaque fois que Jeanne embrasse son petit ami, lui a envie d'aller plus loin, mais pas elle. Pexels / Yan Krukov

Question de Jeanne (32 ans) à Dr Sex

Mon compagnon et moi sommes ensemble depuis plusieurs années. Nous nous entendons super bien! Nous partageons un appartement et aimons passer du temps à deux. Nous nous faisons souvent des câlins et nous nous prenons dans les bras dès que l'occasion se présente. Mais je redoute les embrassades, car pour mon petit ami, elles sont systématiquement synonymes de rapport sexuel.

Je n'ai que très rarement envie de faire l'amour avec lui. En revanche, je me masturbe et j'ai aussi des fantasmes sexuels qui n'impliquent pas mon petit ami. Il me fait souvent des commentaires stupides à ce propos.

Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. Il sait ce que je ressens et est au courant du fait que je n'aie pas vraiment d'attirance pour lui. Ses commentaires me dérangent et me mettent sous pression. J'aimerais que les choses soient différentes et que je puisse me donner à lui plus souvent. Mais je ne peux pas non plus me forcer à avoir des rapports avec lui. Que dois-je faire ?

Réponse de Dr Sex

Chère Jeanne,

Dans le cadre de mes consultations de couple, j'ai l'habitude d'entendre parler d'hommes qui interprètent tout geste de tendresse comme une invitation au rapport sexuel, ce qui est fort désagréable pour les femmes concernées. La plupart du temps, il s'avère toutefois qu'elles sont en partie responsables de cette dynamique. De nombreux hommes justifient en effet leur comportement par le fait que leurs partenaires les tiennent à l'écart sexuellement depuis un certain temps.

Le repli total dans lequel certaines femmes s'engagent pour se protéger n'a donc aucun sens. Au contraire, il ne fait que renforcer le problème, car les hommes subissent une pression émotionnelle encore plus grande. Certains abandonnent à ce stade et partent à la conquête du bonheur sexuel en dehors du couple.

Vous êtes arrivés à un point décisif, et pas uniquement en ce qui concerne la sexualité. Car continuer comme avant n'est définitivement pas une option. Pas plus que le fait que tu te mettes en retrait à cause des piques de ton compagnon.

Quelles sont les alternatives possibles?

Je vois deux façons de faire bouger les choses dans cette situation inextricable. Toutes deux nécessitent un dialogue ouvert et franc et exigent d'être clair quant à ses propres besoins. Et du courage!

L'une des possibilités serait que tu considères ton absence de libido comme un fait, sans toutefois mettre un terme à ta relation. Dans ce cas, il faut toutefois vous accorder sur le fait que vous puissiez, l'un et l'autre, avoir des rapports sexuels avec d'autres partenaires.

Une autre stratégie consisterait à parler de ton manque de libido avec un professionnel. En fonction de ce qui en découle, tu pourrais soit envisager une séparation après avoir tiré au clair que tu ne pourras jamais être épanouie avec lui ou décider de redécouvrir ta sexualité et celle de ton couple. Bien à toi!

