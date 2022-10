Sur «TF1»: «Dès que je la vois j’ai envie de la gifler»

Celle qui confiait à ses camarades avoir peur qu'on la voie «comme une connasse» a mal débuté dans l'émission: cela fait à peine une semaine que la Star Academy a commencé et Léa est déjà la candidate que les téléspectateurs adorent détester. Son «c'est qui?» à l'annonce de la venue de Julien Clerc, dans l'émission, avait déjà indigné les twittos, ses nouvelles sorties et ses prestations sur le prime de samedi n'ont rien arrangé.

«C'est clair que sur le groupe Destiny's Child, moi je serais la Beyoncé et les autres le reste. C'est pas méchant mais c'est juste la vérité», avait-elle lancé lors des répétitions. Une comparaison avec Queen B qu'elle a réitérée lors du prime de samedi, après sa prestation avec Enola et Anisha sur «I'll never love again» de Lady Gaga. «Léa, elle m'insupporte vraiment, c’est physique dès que je la vois j’ai envie de la gifler», lance une internaute.