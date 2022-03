Sécurité routière : Des radars «tronçon»... sur les routes françaises

Déjà utilisés dans certains pays,

des radars permettant de contrôler la vitesse moyenne de circulation des véhicules pourraient faire leur apparition en France.

Le gouvernement français envisage de déployer des radars «tronçon», qui contrôlent la vitesse moyenne de circulation des véhicules entre deux points, afin d’améliorer la sécurité routière. «Un dispositif a été mis au point avec le Centre d’études techniques de l’équipement Méditerranée. Un marché devrait être lancé au second semestre 2010 pour le déploiement de ce type d’équipement», indique le ministère des Transports.

Il ne précise pas quand ces radars seront installés sur les routes, ni s’ils auront une vocation pédagogique ou répressive. Des radars «tronçon» sont déjà utilisés au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Norvège. En France, un radar expérimental à vocation pédagogique a été installé en 2003 sur l’A10 au nord d’Orléans. Il est composé de trois caméras installées sur deux ponts distants de 12 kilomètres. Il détecte les véhicules et indique sur un panneau lumineux aux automobilistes concernés s’ils roulent à une vitesse excessive.

Ce système semble plus pertinent et surtout moins dangereux que celui mis en place actuellement, car il n’incite pas les automobilistes roulant à des vitesses excessives à ralentir de manière brusque à l’approche des radars automatiques. Ce nouveau dispositif doit inciter à une nouvelle prise de conscience sur l’importance de la vitesse, afin de passer en 2012 sous la barre des 3 000 morts sur les routes françaises par an.