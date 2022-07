Vitesse au Luxembourg: Des radars-tronçons d'ici la fin de l'année sur l'A7

Pour l'heure, le Luxembourg ne compte que deux radars-tronçons: l'un sur la N11 entre Waldhof et Gonderange et l'autre sur l'autoroute A13, dans le tunnel Markusberg. Le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch, a indiqué ce mardi, que trois autres radars-tronçons verront prochainement le jour sur l'autoroute A7: dans les tunnels Stafelter, Grouft et Gousselerbierg.

Ces radars – qui «devraient être installés d'ici la fin de l'année», selon le ministre Bausch – mesureront la vitesse entre l'entrée et la sortie du tunnel. Les personnes roulant à plus de 90 km/h seront sanctionnés. Ces dispositifs ont pour but de faire respecter la vitesse dans les tunnels et réduire ainsi le nombre d'accidents. Depuis 2015 et la fin de la construction de l'autoroute A7, 115 accidents ont eu lieu dans l'un des tunnels de cette autoroute.