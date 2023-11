Tempête Ciaran: La chute d'un arbre tue un chauffeur routier

La tempête Ciaran, qui s’est abattue sur l’ouest de la Bretagne puis le Cotentin au cours de la nuit de mercredi à jeudi, avec des rafales de vent records, va commencer à glisser vers l’ouest des Pays de la Loire et s’enfoncer davantage en Normandie. Une personne a été tuée par la chute d'un arbre sur un poids lourd, dans l'Aisne, ont indiqué vers 8h30 les pompiers.

Trois départements du nord-ouest sont entrés progressivement depuis minuit en vigilance rouge vent: le Finistère à minuit, les Côtes d’Armor à 2h, puis la Manche une heure plus tard. Mais dans son bulletin publié peu avant 3h30 du matin, Météo France avertit qu’un nouveau renforcement du vent est attendu en deuxième partie de nuit sur les départements en vigilance rouge avec des rafales très puissantes.

De nombreuses chutes d’arbres ont entraîné la fermeture temporaire de certains axes majeurs, notamment la RN12 dans les Côtes d’Armor, et la RN 165 dans le Morbihan.

Rafales exceptionnelles

Dans le Finistère, Météo-France a enregistré vers 3h du matin 193 km/h à Plougonvelin, où se trouve la pointe Saint-Mathieu, 171 km/h à Lanvéoc, dans la presqu’île de Crozon, et 156 km/h à Brest. «Les rafales de vent sont exceptionnelles sur la Bretagne et de nombreux records absolus sont battus» localement, indique Météo-France sur X.

Dans le Morbihan, la préfecture a indiqué que des rafales avaient atteint 164 km/h à l’île de Groix, 152 km/h à Belle-Ile et 147 km/h à Lorient. «Les rafales supérieures à 100 km/h s’étendent de la Vendée à l’Ouest Calvados en passant par la Sarthe. Sur les stations de l’arc Atlantique et de la façade ouest du département de la Manche, on a observé des rafales autour de 150 à 170 km/h voire davantage sur les sémaphores exposés», indique encore Météo-France.