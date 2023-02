À Esch-sur-Alzette: «Des ralentissements, mais rien d'exceptionnel avec les nouveaux travaux»

Des perturbations sont annoncées à Esch-sur-Alzette et le trafic pourrait être perturbé «pendant plusieurs mois» en raison de travaux sur une partie du boulevard Grande-Duchesse Charlotte et sur l'autoroute A4 à proximité de la jonction Lankelz. Bien loin de la «fin du monde» , annoncée par l'humoriste Daniel Moutinho, les usagers ont constaté quelques difficultés ce lundi matin, mais «rien d'exceptionnel».

Quant aux établissements présents à deux pas du rond-point Raemerich, les avis divergent légèrement. Certains semblent plus impactés et nous affirment «recevoir beaucoup moins de monde». «Le lundi matin était assez calme, mais on n'a pas reçu d'informations très claires sur la nature exacte des travaux». D'autres nous indiquent ressentir peu de changements. «Les élèves du lycée continuent de venir à pied ou en voiture», remarque-t-on. «Il faudra voir avec les frontaliers qui viennent de France. Après, on se dit que c'est un mal pour un bien. Même si on a du mal à se projeter par rapport au résultat final des travaux».

Durant quatorze mois, une partie du boulevard Grande-Duchesse Charlotte sera également fermée à la circulation à Esch. «Durant ce week-end, on n'a pas remarqué de différence», souligne-t-on au café Roude Léiw, rue Jean-Pierre Michels, à moins de 500 m du boulevard. «Ce lundi matin, un peu avant 8h, on a vu un peu plus de bouchons, mais pas grand-chose. Vers 7h du matin, aucun problème. Nos concitoyens ont peut-être trouvé un moyen de se déplacer autrement. Au café, on a même eu plus de clients que d'habitude. Nos habitués avaient de la place pour se garer, alors que l'on se situe vraiment tout près des travaux. S'il y a des bouchons, cela doit bloquer près de chez nous. On n'a vraiment rien vu d'exceptionnel».