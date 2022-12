Des rassemblements de tuning «partent en cacahuète»

«Je suis allé quelques fois au rasso (rassemblement) à Kockelscheuer. C'était il y a plus d'un an. La première fois c'était calme, mais ensuite j'ai trouvé que ça partait en cacahuète», raconte Paul*. Passionné de tuning, il aime exhiber son bolide, dont il prend soin comme d'un trésor. «Les voitures se posent, chacun fait le tour. On rencontre des amis, on parle des nouveaux projets, de ce qui a changé», poursuit-il. Mais cette ambiance, il ne l'a plus retrouvée à Kockelscheuer, où l'exposition a parfois laissé place au rodéo.