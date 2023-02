En Papouasie : Des rebelles prennent en otage un pilote néo-zélandais

Le groupe rebelle demande que l'Indonésie reconnaisse l'indépendance de la Papouasie en échange de la libération du pilote et réclame qu'une rencontre avec le président indonésien Joko Widodo soit organisée par la communauté internationale, selon le porte-parole. Des forces armées et de la police ont été déployées dans la zone pour rechercher le pilote, a indiqué le chef de la police nationale Listyo Sigit à des journalistes.

Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a reçu des informations préliminaires sur la prise d'otage et précisé que l'ambassade «travaillait sur cette affaire», a-t-il indiqué sur Radio New Zealand. Wellington «est au courant de la situation concernant un pilote néo-zélandais en Papouasie» et apporte un soutien consulaire, a indiqué un porte-parole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce.