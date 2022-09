Birmanie : Des rebelles tirent sur un avion de ligne, un passager blessé

À six kilomètres de l’aéroport

L’avion en provenance de la capitale Naypyidaw a essuyé des tirs à une altitude d’environ 1 000 mètres à quelque six kilomètres au nord de l’aéroport de Loikaw vendredi matin, a déclaré la junte dans un communiqué. Le texte impute la responsabilité de ces tirs aux combattants d’une milice anti-junte et du Parti national progressiste karenni (KNPP), une faction rebelle.

«Un passager à bord a été blessé à la joue droite par un coup de feu», indique le communiqué. «Le passager blessé est maintenant soigné à l’hôpital de Loikaw et les forces de sécurité effectuent des opérations de sécurité dans la zone où l’attaque a eu lieu». Depuis le putsch, plus de 2 300 personnes ont été tuées par les forces de sécurité et plus de 15 000 arrêtées, selon une ONG locale. Le dernier bilan des pertes civiles attribuées aux rebelles par la junte s’élève quant à lui à près de 3 900 morts.