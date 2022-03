Budget de l'Etat 2013 – Des recettes plus importantes que prévu

Budget de l'État 2013 : Des recettes plus importantes que prévu

LUXEMBOURG - Augmentation du ticket de transport, augmentation de l'impôt de solidarité... En 2013, l'État a voulu augmenter ses recettes. Le bilan est plutôt positif.

Ce jeudi, la commission des finances et du budget et la commission du contrôle de l’exécution budgétaire ont dressé le bilan des recettes de l’État pour l'année 2013. Selon Gilles Roth (CSV), membre de la commission des finances, les recettes sont 6,4% plus importantes que les estimations du budget 2013, soit 225 millions d'euros de plus que prévu.