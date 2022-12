Polémique au Luxembourg: Des réfugiés privés d'eau au Kirchberg? Le ministre dément

ASBL LUkraine

«Nous ne sommes pas là pour critiquer, nous sommes reconnaissants de ce que fait le Luxembourg. Mais dans certaines structures, il y a des problèmes. Nous voulons aider à les résoudre». Président de l'ASBL LUkraine, Nicolas Zharov a dénoncé hier sur 100.7 des problèmes d'approvisionnement en eau et de chauffage à la Structure d’hébergement d’urgence Kirchberg (SHUK) et au bâtiment T, boulevard Konrad Adenauer.

«Il y a aussi à certains endroits un souci avec la nourriture, en quantité insuffisante, et un problème de files d'attente. Certains réfugiés sont menacés par le personnel. Les règles sont parfois trop strictes et causent plus de dégâts que les risques qu'elles entendent éviter. Par exemple, sur ce que les réfugiés sont autorisés à ramener. Ils n'ont pas droit à un miroir», confie Nicolas Zharov qui appelle à considérer les réfugiés «comme une ressource. Mon message ne se limite pas aux réfugiés ukrainiens», insiste-t-il.

Le président de l'ASBL évoque un manque de personnel de traduction, de travailleurs sociaux, de soutien psychologique sur certains sites. «Les enfants ont froid dans les dortoirs. Ils rentrent de l'école et n'ont rien à manger. Il y a trois micro-ondes pour 350 personnes. Des douches sont constamment verrouillées et ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de lumière dans les toilettes.» «Nous avons été privés d'eau pour ces vacances. Complètement», a dénoncé une réfugiée logée au bâtiment T dans une lettre diffusée sur les réseaux sociaux.

Jean Asselborn dément

«Il y a des structures où les conditions de vie sont insupportables, assure Nicolas Zharov. On a monté un dossier, avec des preuves, des vidéos. Bien sûr, on craint que ce message soit mal perçu par certains mais on est obligés de parler. On l'a fait dans plusieurs réunions de travail. On a dit qu'on était prêts à aider pour résoudre ces problèmes, mais cela n'a pas été entendu», poursuit-il. «Un enfant du centre Tony Rollman (évacué le 17 décembre en raison des conditions météo) a été hospitalisé en état d'hypothermie», assure le président de l'ASBL qui précise toutefois que «les choses se passent très bien dans d'autres centres».

S'il reconnaît que l'État luxembourgeois dépense beaucoup pour aider les réfugiés, une part trop importante est selon lui absorbée par de «l'administratif ou des règlementations trop strictes». Le ministère des Affaires étrangères a vivement réagi mardi dans un communiqué.

Le ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn, a notamment assuré que «le Bâtiment T au Kirchberg n’a connu aucune rupture d’eau de robinet autour des jours de Noël et l’approvisionnement en eau potable a donc été assuré à chaque instant». Ce que conteste Nicolas Zharov. «Nous sommes allés apporter sur place des bouteilles de notre dépôt hier. Un stock offert par Rosport. S'il y avait eu de l'eau, nous ne l'aurions pas fait».

De l'eau minérale en bouteille sera distribuée

Le ministère rappelle qu'au 30 novembre 2022, l’Office national de l’accueil (ONA) gérait 68 structures d’hébergement avec 4157 demandeurs et bénéficiaires de protection internationale (DPI/BPI) et 1125 bénéficiaires de protection temporaire (BPT) en provenance d'Ukraine. Saluant la collaboration avec Caritas et la Croix-Rouge, le ministre a rappelé qu'au cours des 12 derniers mois, l’ONA a augmenté la capacité totale de son réseau d’hébergement de plus de 3 400 lits à un total de 7 013 lits (au 30 novembre 2022).