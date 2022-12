Centrale nucléaire: Des réparations aussi sur le réacteur 2 de Cattenom

Depuis début décembre, deux réacteurs de la centrale nucléaire de Cattenom sont en service. Le réacteur 2, le seul des quatre qui n'avait pas été arrêté ces derniers mois pour des travaux de maintenance et des contrôles de corrosion, et le réacteur 4, reconnecté au réseau. Les contrôles d'EDF avaient montré que ce dernier n'était pas touché par la corrosion sous tension.

Les réacteurs 1 et 3 rencontrent eux des problèmes, avec des fissures ou des traces de fissures de plusieurs millimètres de long confirmées sur des soudures de conduites du système de refroidissement d'urgence. Au début du mois, on pouvait lire que «sur l'unité de production n°3, la phase de remontage et de soudage de nouveaux tronçons de tuyauterie se poursuit, sur l'unité de production n°1, les équipes commencent à travailler sur deux soudures».