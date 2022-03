Au Luxembourg : Des reports d'index guidés par des prix qui inquiètent

LUXEMBOURG – Selon les chiffres du Statec, présentés en tripartite, l'inflation dépasserait bien les 5 % pour 2022.

Une inflation à 5,1 % en 2022 et 1,4 % en 2023, un baril de pétrole à 100 dollars de moyenne en 2022, soit environ 1,60 euro le litre de gazole. Voici les projections (médianes) fournies par le Statec lors de la tripartite et qui ont poussé le gouvernement et les partenaires sociaux à s'accorder sur des mesures d'exception. Notamment le report de deux tranches indiciaires attendues pour août 2022 et avril 2023.