Des résidents d'Amnéville sont morts dans le gîte en Alsace, «on les pleure»

Jennyfer, 26 ans, Claude, 49 ans, Jimmy, 33 ans et Jérôme, «une trentaine d'années», séjournaient à l'étage du gîte alsacien qui s'est embrasé mercredi au petit matin. Ces personnes étaient «en autonomie relative» explique M. Renaud. Elles «étaient capables de travailler en Esat», des centres professionnels où les travaux variés changent régulièrement. Trois des quatre victimes étaient accueillies toute l'année dans le même foyer de vie en Meurthe-et-Moselle.

«Ils étaient là tous les soirs»

Devant l'entrée du foyer Robert Gautier, géré par l'APEI à Amneville (Moselle), des bouquets de roses ont été déposés en hommage aux trois victimes qui y résidaient. L'association a également perdu un autre de ses membres, qui vivait au foyer de Pierrevilliers. Jérôme, Fatima, Laure, et Marcelle étaient âgés de 40 à «une cinquantaine d'années», témoigne le président de l'association, Jean-Claude Jacoby, très ému. Dans ce foyer de 70 personnes, les victimes étaient connues de tous.

«Ils étaient là tous les soirs, ils mangeaient là tous les jours (...) On les pleure et on les pleurera toujours», a-t-il confié. Pour les rescapés, mais aussi pour les résidents qui connaissaient les victimes, un travail d'aide psychologique va être primordial, a rappelé Denis Renaud. «Ne pas voir revenir leurs collègues quand ils vont rentrer de vacances» leur fera un choc. «C'est un travail qui va être très important.»