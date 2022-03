Luxembourg : Des résidents «prêts à accueillir les Ukrainiens»

LUXEMBOURG - Les résidents s'organisent pour aider l'Ukraine. Des résidents sont partis ce week-end chercher des réfugiés, que des dizaines de familles sont prêtes à accueillir.

Du matériel médical, des couches, des vêtements... Dimanche après-midi, sur le parking du Glacis, à Luxembourg, une camionnette immatriculée en Ukraine, se remplissait de cartons, de sacs et de paquets. Natalia Pavlyk, originaire de la région de Lviv et installée au Luxembourg depuis 26 ans, a organisé le transport.

De tout le pays et des régions frontalières des offres pour loger et nourrir 2, 3, 4 personnes fleurissaient. «C'est la moindre des choses», soulignait Michael Hughes, un anglais installé au Grand-Duché depuis six ans, employé à Esch-sur-Alzette et résident près de l'aéroport.