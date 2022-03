Luxembourg/Covid : Des résidents sont bloqués au Royaume-Uni

LUXEMBOURG - La nouvelle souche du virus bloque des résidents du Luxembourg au Royaume-Uni, alors que les vols entre les deux pays sont suspendus jusqu'au 3 janvier.

Tous les vols entre le Royaume-Uni et le Luxembourg ont été suspendus jusqu'au 3 janvier suite à la découverte d'une nouvelle souche du Covid-19. Le fait que la France a autorisé mardi en fin de journée, sous réserve de test Covid négatif de moins de 72 heures, le retour des personnes qui résident dans l'espace européen, permettra-t-il à Jules de rentrer à temps pour les fêtes?

300 à 400 euros le test

Car les quelques vols disponibles avant les restrictions nécessitaient aussi un test PCR. «En Angleterre, cela est devenu difficile et cher, indique Jules. Comptez 300 ou 400 euros le test!». «Le moral en prend un coup, reprend-il. Au lieu de fêter Noël avec ma famille, je serai avec huit ou neuf étudiants. Les 300 autres ont réussi à partir», précise-t-il.

Kim Hurst, qui travaille au Luxembourg, ne sait pas non plus quand elle pourra retourner chez elle. La Britannique a dû rentrer dans son pays pour raison familiale. «Je voudrais passer Noël avec mon mari et mes enfants. La seule bonne nouvelle, c'est que je suis avec mes parents dans leur maison en Angleterre». Cette employée d'un groupe de télécommunications considère toutefois que les autorités ont pris la bonne décision en bloquant les déplacements.