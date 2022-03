Au Luxembourg – Des résidents veulent partir se battre avec les Ukrainiens

Claude Radoux, consul d’Ukraine au Luxembourg, a indiqué à «L’essentiel» avoir reçu des appels téléphoniques de résidents qui veulent se battre en Ukraine. Ils étaient cinq la semaine dernière. Ils sont désormais davantage, mais le responsable ne souhaite plus communiquer sur le nombre, afin de «ne pas inciter des gens non formés à aller se battre». Il ne souhaite pas non plus «donner des infos à la Russie».