Des restes humains découverts là où avait disparu Julian Sands

Cet homme de 65 ans était un marcheur expérimenté qui se disait être le plus heureux lorsqu'il se trouvait «près du sommet d'une montagne par une glorieuse matinée froide». La Californie avait été frappée par une série de tempêtes violentes en décembre et janvier, accompagnées de chutes de neige abondantes sur les chaînes de montagnes, y compris sur le mont San Antonio.

«Je sais dans mon coeur qu'il est parti»

Le sommet où Sands a disparu est le plus haut de la chaine San Gabriel et une destination populaire pour les habitants de Los Angeles. Le shérif du comté de San Bernardino a déclaré à l'époque que ce parcours était de plus en plus dangereux, avec huit décès connus entre 2017 et 2022.