Covid : Des risques graves pour les personnes réinfectées

Plus de 443 000 personnes ont été testées positives au Covid au moins une fois entre le 1er mars 2020 et avril 2022. Parmi elles, 41 000 ont eu le Covid plus d'une fois. Dans le détail, plus de 93% ont eu un total de deux infections, tandis que 6% en ont eu trois et près de 1% en ont eu quatre. Les 5,3 millions restants n'ont jamais contracté le Covid.