Des robots à la place des profs!

Dur retour au collège Claude-François pour Jean-Eudes. Débarqué d’Afrique, il ne reconnaît plus rien de son bon vieux bahut! Le nouveau principal a en effet remplacé les profs par des robots et le personnel de cantine par des distributeurs automatiques. Les élèves sont équipés d’un sac à code-barres et d’un bracelet émetteur… Un univers policier et policé dans lequel Jean-Eudes se sent mal.