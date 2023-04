Au Luxembourg: Des robots pour entraîner les chirurgiens de demain

Un couloir blafard dans les sous-sols de l'hôpital Kirchberg, et soudain la lumière: aux manettes d'un exomicroscope robotisé, le Dr. Pomares, chirurgien orthopédique, se fend d'une démonstration de microchirurgie, par écrans interposés. Créé en 2006, le Medical Training Center (MTC) vient d'être rénové et agrandi. Dont coût: 600 000 euros entièrement supportés par la Fondation Hôpitaux Robert Schuman.

«Attirer et former au Luxembourg des talents de la médecine, en plus de permettre à des talents déjà présents au Luxembourg de se perfectionner». Le Dr. Berna, directeur général des HRS résume de la sorte l'optique du MTC. «Il s'adresse aux étudiants de 2e année de l'Uni, à des résidents et assistants en médecine, ainsi qu'à des chirurgiens déjà formés, soit trois niveaux bien distincts», ajoute le Dr. Putzeys, chirurgien orthopédique.