Cet été au Luxembourg: Des routes fermées pour laisser la place aux vélos

À partir de fin juillet

Cette année, ce sont 11 circuits cyclables qui ont été créés, soit un peu plus de 450 km grâce aux 56 communes participantes, d'après les chiffres du ministère. Les circuits se trouvent dans différentes régions, notamment le Mullerthal, le Minett, le nord ou encore la Haute-Sûre. Toutes les communes ne peuvent pas participer, reconnaît le ministre: «Il faut pouvoir mettre en pratique ces pistes. Or, toutes les communes n'ont pas la possibilité de fermer les routes. De plus, l'intérêt est plus fort pour celles qui ont un attrait touristique».