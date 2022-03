XV de France – Des rugbymen français interrogés en Ecosse

XV de France : Des rugbymen français interrogés en Écosse

L'avion des joueurs français de rugby est resté bloqué à Édimbourg, lundi, car la police voulait interroger certains d'entre eux comme témoins dans le cadre d'une enquête.

Une semaine après une défaite frustrante contre l'Irlande en ouverture du Tournoi des six nations (13-15), le XV de France venait de connaître une nouvelle défaite (32-26) face au XV du Chardon. Le XV de France, à la tête duquel Jacques Brunel a été nommé fin décembre, a enchaîné sept défaites et un match nul historique contre le Japon (23-23) depuis sa dernière victoire face au pays de Galles, il y a près d'un an (20-18, le 20 mars).