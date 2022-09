Guerre en Ukraine : Des Russes fuient la mobilisation: «Je ne veux pas mourir»

Les autorités ont affirmé que 300 000 réservistes seraient appelés, mais de nombreux Russes redoutent une mobilisation beaucoup plus massive. «La situation en Russie m’a décidé à partir. Oui, on est parti de Russie à cause de la mobilisation», déclare Sergueï à l’AFP. Son fils Nikolaï, 17 ans, abonde: «Nous avons décidé de ne pas attendre d’être appelés à l’armée. Nous sommes partis». S’il dit ne pas être en panique, il insiste sur l’«incertitude» qui règne et fait part de sa «tristesse» face aux événements.