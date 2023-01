Au Luxembourg: Des salariés d'un groupe de crèches appellent à la grève

Lancée par «des salarié(e)s à bout» et adressée au directeur de l'Enfant Roi, la pétition diffusée sur mesopinions.com depuis vendredi, a déclenché une tempête dans le groupe qui réunit onze crèches, deux foyers de jour et une école maternelle et primaire au Luxembourg. Dimanche, cet appel à la grève atteignait plus de 550 signatures et avait déjà suscité plusieurs dizaines de commentaires.