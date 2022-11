Rappel au Luxembourg : Des salmonelles dans des steaks de sanglier

LUXEMBOURG - L'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire appelle les consommateurs à la vigilance.

Aldi rappelle des steaks de sanglier mariné de la marque Belgian Quality, à cause de la présence possible de salmonelles, indique ce mercredi l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire.