Bande dessinée: Des Schtroumpfs inconnus débarquent au village

D'autres apparitions

C’est comme si l’auteur ne s’était pas pris au sérieux en reprenant la célèbre série, et le résultat est très bon! «Quand on me propose les Schtroumpfs, fort de mon expérience sur Mickey, je me dis que cela ne va pas être facile», explique Tebo dans une présentation de l’éditeur. Il reconnaît un effet «cartoon», mais a voulu élargir ce style, pour «que cela reste mignon».