Des scientifiques améliorent le dépistage du cancer du sein

Le nouveau système devrait aussi rendre le dépistage plus confortable (image d’illustration).

Une équipe de scientifiques de Zurich a réussi «à perfectionner la mammographie pour le dépistage précoce des tumeurs afin qu’elle fournisse des résultats beaucoup plus fiables, tout en étant plus agréable pour la patiente», révèle ce jeudi l'Institut Paul Scherrer (PSI).

Grâce à «un procédé fondé sur l’imagerie par rayons X à contraste» qui rend visible des détails fins des tissus, les chercheurs sont parvenus à améliorer la résolution des images moyennant la même dose de rayonnement qu’une mammographie conventionnelle. «Cela permet d’identifier potentiellement plus rapidement les petits dépôts de calcium appelés microcalcifications, qui peuvent être indicatifs de tumeurs du sein, et cela pourrait augmenter les chances de survie des femmes concernées», poursuit le PSI.

«Notre objectif est de réduire la dose de radiation d’un facteur deux à trois, tout en obtenant la même résolution, voire en augmentant celle-ci de 18 à 45%, et ce toujours comparé à la radiographie conventionnelle», détaille Michal Rawlick, physicien et premier auteur de la publication.

Essais espérés pour fin 2024

En plus de permettre une meilleure résolution d’image, ce nouveau dispositif devrait aussi «améliorer le confort du dépistage». En effet, il est conçu pour que la patiente puisse s’allonger à plat ventre sur une surface de repos avec des évidements au niveau des seins. Le scanner se trouve en dessous et son dispositif de mesure tourne autour de la poitrine et crée une image en 3D.