Haut comme un immeuble de 25 étages : Des scientifiques atteignent le plus grand arbre de l'Amazonie

Après trois ans de planification, cinq expéditions et une randonnée de deux semaines dans la jungle, une équipe de scientifiques a atteint le plus grand arbre jamais découvert dans la forêt amazonienne.

L'arbre géant, dont la cime dépasse la canopée dans la réserve naturelle de la rivière Iratapuru, dans le nord du Brésil, est un dinizia excelsa de 88,5 mètres de haut et 9,9 mètres de diamètre. Les chercheurs l'ont repéré pour la première fois sur des images satellites en 2019 et une équipe de chercheurs, d'écologistes et de guides locaux a tenté de l'atteindre la même année. Mais après un trek de dix jours sur un terrain difficile, épuisés, avec peu de provisions et un membre de l'équipe tombé malade, ils ont dû rebrousser chemin.