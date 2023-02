1 / 17 Un séisme de magnitude 7,8 a secoué la Turquie et la Syrie, lundi, faisant plus de 1 200 morts selon un bilan provisoire. dpa Le tremblement de terre a également fait plusieurs milliers de blessés et de très importants dégâts, selon de premiers bilans. afp Selon l’institut sismologique américain USGS, le tremblement de terre a eu lieu à 4h17 locales (2h17 au Luxembourg), à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres. afp

En direct d’une mosquée où elle s’est réfugiée avec sa famille, Esma, 39 ans, peine à trouver ses mots. Sous le choc, la femme originaire de Damas retrouve ses esprits pour tenter de décrire ce qu’elle a vécu lundi, avec son frère et ses nièces, avec qui elle vit, à Gaziantep.

«Ma nièce m’a réveillée en pleurs, à quatre heures du matin, et j’ai senti quelque chose d’indescriptible. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Peut-être quelques secondes, mais des secondes longues comme une éternité» explique l’auditrice financière pour un projet de Caritas Luxembourg, dans le nord de la Syrie.

Dans son appartement situé au 5e étage, les meubles bougent et les miroirs se brisent sur le sol. Pas le temps de réfléchir: elle, son frère et ses enfants quittent leur immeuble sans rien emporter et se retrouvent dans le froid du petit matin, où la température est proche de zéro. «On a reçu des messages du gouvernement pour nous dire de rester dehors. Mais il fait très froid et il a neigé au cours des derniers jours» raconte-t-elle.

Des familles se réfugient dans des mosquées, à Gaziantep, en Turquie. L'essentiel

Pendant que femmes et enfants se réchauffent dans les mosquées, les hommes allument des feux dans la rue pour combattre le froid et tentent de collecter des vivres et des vêtement chauds. En début d’après-midi, une réplique secoue encore la ville du sud de la Turquie située à quelques kilomètres de l’épicentre.