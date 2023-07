Espionnage: Des secrets industriels auraient été livrés à Pékin et Moscou

Ommic, spécialiste français de semi-conducteurs pour l’industrie des télécommunications et le domaine spatial, a d’après Le Parisien été progressivement pris en main par Ruodan Z., homme d’affaire chinois de 62 ans, qui en est devenu président en 2018, après avoir racheté 94% des parts via un fonds d’investissement créé en France.

Stratagèmes de contournement

Marc R., le directeur général, ainsi qu’une cadre chinoise de la société, ont été mis en examen le 24 mars, pour livraison à une puissance étrangère de procédés, documents ou fichiers de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, un crime passible de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d’amende.

La justice soupçonne Marc R. d’avoir «mis en place de nombreux stratagèmes de contournement pour livrer sciemment des puces puissantes et informations sur des technologies sensibles à la Chine et la Russie», sous la direction de Ruodan Z. Ciblée, la maîtrise par Ommic du nitrure de gallium, un matériau qui permet une puissance démultipliée des semi-conducteurs.

Un «montage complexe»

Mais d’après Le Parisien, ces opérations auraient également abouti, via un «montage complexe», à «transférer du matériel prohibé vers Moscou et contourner l’embargo commercial qui vise le pays depuis l’invasion de la Crimée, en passant par la Chine». Ces secrets industriels, «en bout de chaîne, ont très probablement servi à équiper les armées» de Pékin et Moscou.