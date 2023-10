«Des séquelles physiques et psychologiques suite à l’attentat»

«Ce procès est évidemment une étape éprouvante pour mon client, qui a été très gravement blessé par le terroriste et qui conserve des séquelles physiques et psychologiques notables, confiait mercredi soir à L’essentiel, Me Pauline Ragot, avocate du résident luxembourgeois blessé au couteau lors d’un attentat, le 12 mai 2018, à Paris.