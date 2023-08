Des sextorsions «taillées sur mesure» par les escrocs

Le deepfake permet de changer complètement son apparence. Pexels

Une femme au physique de mannequin qui vous contacte sortie de nulle part pour coucher avec vous. Un ancien artiste célèbre qui veut vous épouser. Ces histoires semblent trop belles pour être vraies? C’est parce qu’elles sont fausses. Depuis janvier, la BEESECURE helpline a connu une flambée des cas de sextorsion.

«L’escroc contacte en général la victime via Instagram, Snapchat, Tinder ou Facebook, explique Igor Loran, un des psychologues et conseillers du Kanner-Jugendtelefon (KJT), qui opère BEESECURE avec le Service national de la jeunesse (SNJ). Il gagne sa confiance pour l’amener à lui envoyer des photos d’elle dénudée. Parfois en lui donnant en premier ses propres photos, qui bien entendu sont fausses. Une fois en possession des images, l’escroc menace de les partager au patron, à la famille, aux amis de la victime si elle ne lui paye pas un montant pouvant aller de centaines à des dizaines de milliers d’euros».

Hausse «liée à l'intelligence artificielle»

De janvier à août cette année, la helpline a reçu 50 appels et mails, via le formulaire en ligne, de victimes, contre 20 sur la même période en 2022. «Nous pensons, mais sans pouvoir l’affirmer, que cette hausse qui se vérifie partout en Europe, et ailleurs dans le monde, est liée à l’intelligence artificielle qui permet de chatter dans une langue qu’on ne maîtrise pas et, grâce au deepfake, de créer des faux profils très réalistes. Vous pouvez être un homme et apparaître à l’écran comme une femme ou avoir 50 ans et donner l’impression d’en avoir 18».

«Environ deux-tiers des victimes sont masculines, âgées de 15 à 35 ans et plutôt à la recherche de relations sexuelles. Les victimes féminines, elles, ont tendance à avoir plus de quarante ans et à chercher une relation sérieuse. Elles sont parfois ciblées par un ex-partenaire. Ce type de «revenge porn» est en revanche très rare chez les victimes masculines», détaille le responsable.

Peur de «passer à côté d'une belle histoire»

«Le point commun de ces victimes est de ne pas avoir fait montre d’assez de prudence. Certaines sont intelligentes et éduquées mais l’escroc joue sur leurs sentiments et elles perdent toute rationalité. Un homme nous a raconté être tombé éperdument amoureux d’une femme qui lui demandait 1000 euros pour un billet d’avion et un visa. Il se doutait que cela pouvait être une escroquerie mais avait peur de ''passer à côté d’une belle histoire''. Et il faut savoir qu’une fois que l’escroc a reçu de l’argent il continuera à en demander».

Comment s’en sortir? «Il faut collecter un maximum de données (conversations, numéro de téléphone, etc.) afin de porter plainte à la police pour lutter contre le phénomène. Et couper le contact avec l’escroc. Nous apportons un soutien technique et psychologique car les victimes se sentent perdues. Dans un cas, l’escroc exigeait de la victime qu’elle lui envoie un message quotidien de ''bonjour'' et ''bonne nuit'', dans le seul but de renforcer son emprise psychologique sur elle», raconte le spécialiste.

Si on coupe le contact avec l’escroc, risque-t-il de mettre ses menaces à exécution? «En général, non. Car il s’agit souvent de réseaux criminels à l’étranger qui fonctionnent comme des call-centers et qui ne sont pas à l’abri d’une descente de police. Ils ont peu d’intérêt à aggraver leur crime en partageant les photos. Malgré tout, cela est déjà arrivé. Préventivement, il ne faut jamais prendre de telles photos et bien protéger ses données en ligne. Car en général, les escrocs ont glané plein d’informations sur leurs victimes, comprennent comment elles réfléchissent, quelles sont leurs peurs, leurs espoirs et taillent une escroquerie sur mesure».