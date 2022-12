Arnaque au Luxembourg: Des SMS frauduleux vous font croire à un remboursement d'impôt

Des tentatives de phishing par SMS sont actuellement en cours, alerte ce mardi l'Administration des contributions directes dans un communiqué. Des SMS font croire à leurs destinataires qu'ils ont droit à un remboursement d'impôt et les invitent à visiter un site web frauduleux qui ressemble à Guichet.lu. Sur ce site, l'utilisateur est invité à choisir sa banque et à entrer ses données de connexion LuxTrust. Ce n'est pas l'Administration des contributions directes qui envoie ces SMS, avertit l'institution.

L'Administration des contributions directes et le centre des technologies de l'information de l'État mettent régulièrement en garde contre les tentatives d'escroquerie via SMS. La dernière en date remonte au 7 octobre 2022 et L'essentiel s'en était déjà fait l'écho.