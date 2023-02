Etats-Unis : Des snowboardeuses poursuivent leur ex-coach pour violences sexuelles

États-Unis : Des snowboardeuses poursuivent leur ex-coach pour violences sexuelles

Elles accusent Foley d’«agression sexuelle» et de «coups et blessures» à leur encontre et envers d’autres femmes pendant «près de 20 ans» avec «la complicité, l’autorisation et l'approbation» du comité national olympique et paralympique (USOPC) et de la Fédération de ski et de snowboard (USSS), disent-elles.