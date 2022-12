En Moselle : Des soignants «à bout», les urgences de Thionville sont en crise

Les urgences de l'hôpital de Thionville (Moselle) fonctionnent de manière très dégradée samedi, la quasi-totalité des infirmiers et aide-soignants, «épuisés», ayant été placés en arrêt maladie, a-t-on appris auprès du CHR de Metz-Thionville et des syndicats.

«Les équipes sont à bout»

«On en arrive là parce que malgré leur engagement, les équipes sont à bout, épuisées, et incapables d'assurer une prise en charge de qualité, ce qui est insupportable pour eux», indique à l'AFP Clarisse Mattel, infirmière et secrétaire générale du syndicat MICT-CGT. «C'est une problématique qui dépasse la situation d'un hôpital, c'est tout l'hôpital public qui est en crise: on ne peut plus prendre correctement en charge les patients.»

«Plus de 90 heures» sur un brancard

Le service des urgences, qui dispose de 12 box d'accueil, enregistre plus de 100 passages par jour, et le CHR manque de lits d'aval et de personnel pour hospitaliser les patients après leur accueil aux urgences, soutiennent les syndicats. «Ces derniers jours, les patients étaient sur des brancards dans le couloir, quand on a la chance d'avoir des brancards. Une nuit on n'en avait plus, une dame s'est allongée par terre», témoigne une aide-soignante qui demande à rester anonyme.