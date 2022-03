Au Luxembourg : Des solutions à trouver pour gérer plus de colis

LUXEMBOURG - L'opérateur POST Luxembourg s'adapte à une hausse des volumes.

Toujours moins de courrier, et plus de colis. C’est l’un des constats dressé par POST Luxembourg, jeudi, lors de la présentation du bilan de ses activités pour l’exercice 2019. Le groupe postal et de télécommunications a livré quelque 126 millions de lettres l’an passé, un volume en déclin de près de 4% par an depuis 2015. À côté, plus de 4 millions de colis ont été distribués en 2019, soit le double en l’espace de quatre ans. Une hausse du trafic «que l’on peut assumer encore en 2020/2021, mais on devra réinvestir et trouver de nouvelles solutions pour continuer à gérer à terme», a évoqué Claude Strasser.