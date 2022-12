Arrestations : Des soupçons de corruption éclaboussent le Parlement européen

Une vice-présidente grecque et un ex-eurodéputé italien arrêtés: le Parlement européen est éclaboussé par des soupçons de corruption impliquant le Qatar qui ont mené à une vaste opération de la police belge vendredi à Bruxelles. Dans la soirée, l’eurodéputée socialiste grecque Eva Kaili, qui est une des vice-présidentes de l’assemblée, a été interpellée à son domicile à Bruxelles pour être auditionnée, a indiqué à l’ AFP une source proche du dossier, confirmant des informations de presse. Il s’agit de la cinquième interpellation de la journée.

Le Qatar soupçonné

Quatre hommes ont été arrêtés dans la matinée; le compagnon d’Eva Kaili, Francesco Giorgi, qui est assistant parlementaire, ainsi qu’un directeur d’ONG, le dirigeant syndical italien Luca Visentini et l’ancien eurodéputé Pier-Antonio Panzeri qui siégea de 2004 à 2019. Le parquet fédéral belge a annoncé l’opération de police sans identifier les suspects, ni nommer le «pays du Golfe» sur lequel pèsent ces soupçons de corruption.

Mais la même source proche du dossier a confirmé à l’AFP qu’il s’agissait du Qatar, comme l’ont révélé dans une enquête conjointe le journal francophone «Le Soir» et l’hebdomadaire flamand «Knack». L’enquête, pilotée depuis quatre mois par un juge financier bruxellois, vise des faits de «corruption» et de «blanchiment d’argent» en bande organisée, a souligné le parquet fédéral dans un communiqué. Ce pays du Golfe est soupçonné d’«influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen, en versant des sommes d’argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants», poursuit-il. Quant aux bénéficiaires, il s’agit de personnalités ayant «une position politique et/ou stratégique significative» au sein du Parlement