Des soupçons de pratiques anticoncurrentielles dans la sécurité privée

Ce lundi, l'Autorité de la concurrence fait savoir qu'une série «de griefs» a été adressée à plusieurs entreprises dans le secteur de la sécurité et du gardiennage. Des entreprises dont le nom n'est pas mentionné, épinglées pour s'être accordées sur une tarification. «Il est reproché aux entreprises visées de s’être concertées, dans le but de restreindre et/ou de fausser la concurrence, en augmentant leurs prix de manière coordonnée», détaille le conseiller instructeur chargé du dossier au sein de l'Autorité de la concurrence.

Des informations communiquées car elles sont «dans l'intérêt du public», précise l'instance. Une procédure a été ouverte par l'instructeur qui a identifié des pratiques anticoncurrentielles précises susceptibles d'être reprochées à certaines de ces entreprises. À ce stade, «la présomption d'innocence» doit être respectée et les entreprises ou associations d'entreprises épinglées ont un mois pour accéder aux pièces du dossier et faire des observations.

Un secteur à enjeux

«En concluant un accord, les entreprises n’ont plus aucun intérêt à offrir les produits et les services au meilleur prix, ni à innover, afin de se démarquer des concurrents pour attirer les clients», précisent les textes au Luxembourg. Et c'est d'autant plus vrai quand on sait les enjeux liés à la sécurité privée dans le pays.