Au Luxembourg : Des spectacles colorés 100% made in Luxembourg

GARNICH - Très en vogue un peu partout dans le monde, le Luxembourg a désormais sa première société spécialisée dans les spectacles avec des drones: droneshow.lu.

Passionnés de drones, Jeff Risch, Serge Streitz et Paul Thyes ont décidé il y a quelques mois de créer la société droneshow.lu . «C'est le résultat de la collaboration entre Lemon Moast, grande société luxembourgeoise d'événementiel et la Société luxembourgeoise des aéronefs sans équipage (SLASE)», présente Serge Streitz, le directeur de SLASE.

La société a investi dans 60 drones pour proposer des spectacles lumineux. «Le secteur est en plein développement et n'était pas encore commercialement exploité au Luxembourg», ajoute-t-il.

À l'heure où de nombreuses communes du pays interdisent pétards et feux d'artifice, «le spectacle de drones a l'avantage d'être écologique, sans bruit, avec une créativité sans limite grâce aux LED et leurs 16 millions de couleurs», précise Paul Thyes, le gérant administratif de droneshow.lu.

Pour lancer leur activité, ils ont dû se former à la conception des spectacles par ordinateur, passer des permis de pilotage spécifique. Le temps d'obtenir les différentes autorisations de la part notamment de la Direction de l'aviation civile, la société espère organiser ses premiers shows en mars.

Plus qu'un simple spectacle, elle compte bien combiner les drones avec de la musique, des lasers. «Notre but ultime serait de faire un show avec 200 ou 400 drones à Luxembourg pour la fête nationale, lance Jeff Risch, le gérant technique, mais on reste réalistes malgré tout».