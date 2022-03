Tesla : Des spéculateurs attaquent Elon Musk

Le PDG de Tesla, s'est mis dans un bourbier après avoir affirmé sur Twitter disposer du financement nécessaire à un possible retrait de la Bourse du constructeur de véhicules électriques.

Des financiers ayant spéculé sur la chute de Tesla ont porté plainte contre son patron Elon Musk, qui veut retirer le constructeur de véhicules électriques de la Bourse, un projet qui a fait bondir l'action et leur a fait perdre des millions de dollars.

Mardi, Elon Musk a semé la panique dans les milieux financiers en annonçant sur Twitter vouloir retirer de la cote le groupe automobile qu'il a fondé en 2003 pour transformer la voiture en un bijou technologique «propre». Il a ajouté que cette opération s'effectuerait au prix de 420 dollars par titre, valorisant Tesla à plus de 71 milliards.

La voie classique pour retirer une entreprise de la cote est un LBO (leverage buy out), c'est-à-dire qu'une société externe ou des fonds d'investissements rachètent les actions en circulation avec de l'argent emprunté le plus souvent auprès des banques ou d'investisseurs avec des poches pleines. Aucune des six grandes banques américaines n'a promis des milliards de dollars à Elon Musk, dont elles ont découvert le projet sur Twitter mardi, ont affirmé à l'AFP plusieurs sources bancaires.