Campagne électorale : Des spots en français refusés par la télévision

LUXEMBOURG - Le parti de gauche déi Lénk est monté au créneau contre «RTL Télé», qui refuse de diffuser deux de ses spots publicitaires pour les européennes.

Mercredi, le député déi Lénk, également candidat aux élections européennes, David Wagner, ne comprenait toujours pas la décision prise par la télévision luxembourgeoise. Et cela malgré l’ouverture d’une enquête par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA).

<i>RTL</i> réagit

Cette dernière estime en effet que RTL n’a aucune raison valable de refuser un spot de campagne en français. L’affaire est d’autant plus incompréhensible pour déi Lénk que la radio publique 100.7 a diffusé les spots en français sans aucun problème. «Le Luxembourg compte trois langues officielles, dont le français. RTL se croit au-dessus de la Constitution», enrage encore David Wagner. Une question parlementaire urgente a été posée au Premier ministre et ministre des Médias, Xavier Bettel. La réponse ne saurait tarder.

Pour sa part, RTL a officiellement réagi mercredi par voie de communiqué de presse: «RTL a envoyé le 27 mars une fiche technique pour la radio et la télévision à l’ALIA, que cette dernière pouvait transmettre aux partis. Dans ces fiches, étaient spécifiés que les spots pour la radio et la télévision soient livrés en langue luxembourgeoise. Cette pratique existait déjà dans le passé et n’avait jamais été remise en question».